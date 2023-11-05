У матчі 12-го туру Ла Ліги Жирона здобула вольову перемогу над Осасуною (4:2). Українські легіонери "біло-червоних" Артем Довбик та Віктор Циганков стали головними героями поєдинку.
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Мічел: Мрію про 4-6 місце
З початку чемпіонату "жиронці" постійно перебувають в лідируючій групі. Втім, головний тренер Жирони Мічел дуже прагматично підходить до успіхів своєї команди. На думку іспанця, спочатку "біло-червоні" мають забезпечити прописку в еліті на наступний сезон, а лише потім ставити нові завдання.
"Наша ліга – це не Реал, Барселона чи Атлетіко. Я мрію про інше – опинитися в лізі Осасуни, Реала Сосьєдада, Вільярреала, Севільї, Бетіса, Райо Вальєкано… Зараз я мрію бути серед тих, хто бореться за 4-6 місце.
Я мрію про 4-6 місце, розуміючи, який тиск вчиняю на себе та клуб. Я побачив дуже конкурентоздатну команду. У нас 31 очко. Ми близькі до збереження прописки, тепер маємо поставити перед собою нову мету, заглянувши на одну сходинку вище", – зауважив Мічел.
Успіхи "української" Жирони
- Після 12 зіграних матчів Жирона набрала 31 очко та очолює турнірну таблицю. Однак випередити команду Мічела може Реал, якщо 5 листопада переможе Райо Вальєкано. У "вершкових" наразі 28 балів.
- Дебютант Жирони Артем Довбик відіграв за свій новий клуб 13 матчів, забив 6 голів та віддав 5 асистів.
- "Старожил" іспанської команди Віктор Циганков через травму пропустив кілька матчів. В сезоні 2023/24 український вінгер зіграв 10 поєдинків, в яких забив 2 голи та віддав 1 асист.
- Європейські гранди вже звернули увагу на результативну гру українського легіону Жирони.
- Свій наступний поєдинок Жирона зіграє 11 листопада проти Райо Вальєкано.