У матчі 12-го туру Ла Ліги Жирона здобула вольову перемогу над Осасуною (4:2). Українські легіонери "біло-червоних" Артем Довбик та Віктор Циганков стали головними героями поєдинку.

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Мічел: Мрію про 4-6 місце

З початку чемпіонату "жиронці" постійно перебувають в лідируючій групі. Втім, головний тренер Жирони Мічел дуже прагматично підходить до успіхів своєї команди. На думку іспанця, спочатку "біло-червоні" мають забезпечити прописку в еліті на наступний сезон, а лише потім ставити нові завдання.

"Наша ліга – це не Реал, Барселона чи Атлетіко. Я мрію про інше – опинитися в лізі Осасуни, Реала Сосьєдада, Вільярреала, Севільї, Бетіса, Райо Вальєкано… Зараз я мрію бути серед тих, хто бореться за 4-6 місце.

Я мрію про 4-6 місце, розуміючи, який тиск вчиняю на себе та клуб. Я побачив дуже конкурентоздатну команду. У нас 31 очко. Ми близькі до збереження прописки, тепер маємо поставити перед собою нову мету, заглянувши на одну сходинку вище", – зауважив Мічел.

Успіхи "української" Жирони