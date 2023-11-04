Жирона першою відкрила рахунок у зустрічі. У гольовій атаці гостей не обійшлось без українського сліду. Артем Довбик віддав гольову передачу на Мартіна, який розмочив нулі на табло. Ще у першому таймі Осасуні вдалось зрівняти рахунок 1:1, повідомляє 24 Канал.

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Циганков та Довбик продовжують запалювати

У другому таймі український дует у складі Жирони вже став повним. Адже на поле вийшов Віктор Циганков, який додав свіжості у грі гостей.

На 55-й хвилині господарі повели у рахунку 2:1, тому "червоно-білим" довелось відігруватись. Із цим завданням підопічні Мічела Санчеса чудово впорались.

Менше 20 хвилин знадобилось гостям, би зробити цифри на табло 2:2. Довбик замкнув на дальній стійці передачу з флангу від Гутьєрреса.

Через 9 хвилин Артем вже виступив у ролі асистента. Та ще й на кого. На свого земляка Віктора Циганкова, який стає джокером жирондинців. Довбик віддав доволі курйозний асист на правого вінгера. Спершу Віктору не дали пробити в один дотик, заблокувавши постріл, але вже на підбирання Циганков пробив повз голкіпера суперника.

Циганков вивів Жирону уперед 2:3.

Відео голів Довбика та Циганкова

Вже на останній хвилині основного часу м'яч вчетверте побував у сітці володінь Осасуни. Фінальний свисток зафіксував вольову перемогу Жирони 2:4, яка знову щонайменше до неділі, 5 листопада, буде лідером турнірної таблиці іспанської першості.

Саме 5 листопада мадридський Реал проведе домашній поєдинок проти Райо Вальєкано (початок о 22:00). Після 12-ти турів Ла Ліги "червоно-білі" набрали 31 бал.

Цікаво! Циганков забив свій 2-й гол у 11-ти зіграних матчах поточного сезону-2023/2024. Для Довбика цей гол та асист став 7-м та 4-м відповідно у 15-ти поєдинках сезону в усіх турнірах. Український атакувальний дует продовжує феєрити у Ла Лізі.