У цьому матчі вперше після відновлення від пошкодження у стартовому складі зіграв Віктор Циганков. Артем Довбик розпочинав матч на лаві запасних, пише 24 Канал.

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Довбик вийшов на заміну та віддав вирішальний асист

Попри різний статус команд, суперники видали дуже конкурентний матч, який тримав уболівальників у напрузі до останніх секунд зустрічі. На початку другого тайму команди обмінялися голами протягом трьох хвилин. На 48-й Жирону вивів уперед Валері, проте вже на 51-й господарі зрівняли рахунок завдяки влучному удару Мохаммеда Міззіана.

На останню третину другого тайму на поле вийшов Артем Довбик, щоб посилити тиск на аутсайдера та принести своєму клубу перемогу. І українцю це вдалося. На восьмій компенсованій хвилині він у центрі поля отримав м'яч, після чого його підібрав у форварда збірної України Савіо та завдяки сольному проходу й точному удару в дальній кут оформив вихід Жирони в 1/32 фіналу.

Дивіться відео з переможним асистом Довбика

Довідка. Віктор Циганков відіграв весь матч, проте результативними діями не відзначився.

Відеоогляд матчу Сан-Роке – Жирона