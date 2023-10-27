Такі гарні виступи позитивно впливають на інтерес інших клубів до футболістів Жирони. Серед таких, який потрапив під приціл європейських топів став правий вінгер Віктор Циганков.

До теми Жирона повідомила про повернення Циганкова: чи зіграє українець у матчі-відкритті 11-го туру

Преса приписує ще один інтерес від футбольного топа

25-річний футболіст збірної України зацікавився інший каталонський клуб – Барселону. Це вже другий топовий гранд Європи, який взяв "на олівець" Циганкова. Адже раніше у ЗМІ була мова про мюнхенську Баварію.

Повідомляється, що у гра Віктора привернула увагу самого головного тренера "блаугранас" Хаві. Керівництво Барселони теж приємно вражені виступами українського вінгера Жирони.

За інформацією іспанського видання, Барселона розраховує підписати українця перед сезоном-2024/2025. Хоча контракт Віктора із "червоно-білими" розрахований до кінця червня 2027 року.

Нагадаємо, що Циганков лише взимку 2023-го перебрався у Жирону та майже одразу став одним із лідерів команди. У поточному сезоні-2023/2024 вінгер із України провів за клуб 8 матчів, у яких забив гол та віддав асист.

Віктор готовий до найближчого матчу Жирони проти Сельти, який відбудеться 27 жовтня о 22:00 (за київським часом). Адже у грі проти Реала (0:3) Циганков отримав травму, через яку він пропустив жовтневий цикл поєдинків збірної України у відборі на Євро-2024, а також два матчі Ла Ліги.

В українця були проблеми зі м'язами стегна. Під час відсутності Циганкова лідерство та забивні якості проявив інший український легіонер Жирони Артем Довбик, який у матчі проти Альмерії (5:2) оформив дубль. Для цього йому знадобилось чотири хвилини першого тайму.

До слова. Жирона після 10-ти турів йде на 2-му місці Ла Ліги, поступаючись лише лідеру турнірної таблиці Реалу. Однак в активі двох клубів однакова кількість очок – по 25. У Барселони на один бал менше та відповідно третя позиція.