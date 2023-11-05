В матче 12-го тура Ла Лиги Жирона завоевала волевую победу над Осасуной (4:2). Украинские легионеры "бело-красных" Артем Довбык и Виктор Цыганков стали главными героями поединка.
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Мичел: Мечтаю о 4-6 месте
С начала чемпионата "жиронцы" постоянно находятся в лидирующей группе. Впрочем, главный тренер Жироны Мичел очень пргматично подходит к успехам своей команды. По мнению испанца, сначала "бело-красные" должны обеспечить прописку в элите на следующий сезон, а только затем ставить новые задачи.
"Наша лига – это не Реал, Барселона или Атлетико. Я мечтаю о другом – оказаться в лиге Осасуны, Реала Сосьедад, Вильярреала, Севилья, Бетиса, Райо Вальекано… Сейчас я мечтаю быть среди тех, кто борется за 4-6 место.
Я мечтаю о 4-6 месте, понимая, какое давление оказываю на себя и клуб. Я увидел очень конкурентоспособную команду. У нас 31 очко. Мы близки к сохранению прописки, теперь должны поставить перед собой новую цель, заглянув на одну ступеньку выше", - заметил Мичел.
Успехи "украинской" Жироны
- После 12 сыгранных матчей Жирона набрала 31 очко и возглавляет турнирную таблицу. Однако опередить команду Мичела может Реал, если 5 ноября победит Райо Вальекано. У "сливочных" сейчас 28 баллов.
- Дебютант Жироны Артем Довбик отыграл за свой новый клуб 13 матчей, забил 6 голов и отдал 5 ассистам.
- "Старожил" испанской команды Виктор Цыганков из-за травмы пропустил несколько матчей. В сезоне 2023/24 украинский вингер сыграл 10 поединков, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.
- Европейские гранды уже обратили внимание на результативную игру украинского легиона Жироны.
- Свой следующий поединок Жирона сыграет 11 ноября против Райо Вальекано.