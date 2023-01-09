Тренер Аль-Насра розповів про важливість приїзду Роналду, порівнявши його з "Королем футболу"

Вже у другій частині січня Кріштіану Роналду може дебютувати у футболці Аль-Насра. Головний тренер команди Руді Гарсія прокоментував перехід зіркового футболіста.

58-річний французький наставник Аль-Насра переконаний, що приїзд Роналду позитивно вплине не лише на гру його команди, а й загалом на рівень футболу у Саудівській Аравії.

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Гарсія: Роналду – більше ніж гравець

Руді Гарсія порівняв прихід Кріштіану з приїздом легендарного Пеле у Нью-Йорк Космос ще у далекому 1977 році. Нагадаємо, що бразилець перебрався у США заради грошей. "Король футболу" потрапив у борги, тому підписав багатомільйонний контракт із американським клубом.

Таке відчуття, що Пеле приїхав до США. Такий ефект Роналду. Думаю, це допоможе розвитку футболу, спорту та культури у Саудівській Аравії. Це круто для Аль-Насра та Саудівської Аравії. Вважаю, що Роналду – більше ніж гравець. Один із найкращих у світі,

– заявив тренер Аль-Насра.

Новий клуб Роналду після 12 зіграних матчів лідирує у Про-лізі Саудівської Аравії.Аль-Наср набрав 29 очок, що на 4 бали менше, аніж має другий Аль-Шабаб.

Відзначимо, що Руді Гарсія очолює саудівкий клуб із липня 2022 року. Під його керівництвом команда провела вже 13 поєдинків.

Все що відомо про трансфер Роналду в Аль-Наср