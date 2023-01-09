58-летний французский наставник Аль-Насра убежден, что приезд Роналду положительно повлияет не только на игру его команды, но в целом на уровень футбола в Саудовской Аравии.

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Гарсия: Роналду – больше чем игрок

Руди Гарсия сравнил приход Криштиана с приездом легендарного Пеле в Нью-Йорк Космос еще в далеком 1977 году. Напомним, что бразилец перебрался в США ради денег. "Король футбола" попал в долги, потому подписал многомиллионный контракт с американским клубом.

Такое чувство, что Пеле приехал в США. Таков эффект Роналду. Думаю, это поможет развитию футбола, спорта и культуры в Саудовской Аравии. Это круто для Аль-Насра и Саудовской Аравии. Считаю, что Роналду – больше игрока. Один из лучших в мире,

– заявил тренер Аль-Насра.

Новый клуб Роналду после 12 сыгранных матчей лидирует в Про-лиге Саудовской Аравии. Аль-Наср набрал 29 очков, что на 4 балла меньше, чем второй Аль-Шабаб.

Руди Гарсия возглавляет саудовский клуб с июля 2022 года. Под его руководством команда уже провела 13 поединков.

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