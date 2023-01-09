58-летний французский наставник Аль-Насра убежден, что приезд Роналду положительно повлияет не только на игру его команды, но в целом на уровень футбола в Саудовской Аравии.
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Гарсия: Роналду – больше чем игрок
Руди Гарсия сравнил приход Криштиана с приездом легендарного Пеле в Нью-Йорк Космос еще в далеком 1977 году. Напомним, что бразилец перебрался в США ради денег. "Король футбола" попал в долги, потому подписал многомиллионный контракт с американским клубом.
Такое чувство, что Пеле приехал в США. Таков эффект Роналду. Думаю, это поможет развитию футбола, спорта и культуры в Саудовской Аравии. Это круто для Аль-Насра и Саудовской Аравии. Считаю, что Роналду – больше игрока. Один из лучших в мире,
– заявил тренер Аль-Насра.
Новый клуб Роналду после 12 сыгранных матчей лидирует в Про-лиге Саудовской Аравии. Аль-Наср набрал 29 очков, что на 4 балла меньше, чем второй Аль-Шабаб.
Руди Гарсия возглавляет саудовский клуб с июля 2022 года. Под его руководством команда уже провела 13 поединков.
Все что известно о трансфере Роналду в Аль-Наср
- 1 января 2023 года Криштиану Роналду официально стал футболистом Аль-Насра. Звездный португалец подписал 2-летний контракт – до 30 июня 2025 года.
- По разным данным СМИ, его зарплата в Аль-Насре должно составлять 90 миллионов. Но заработок вырастет до 200 миллионов в год за счет спонсорских и коммерческих сделок.
- Футболист будет выступать под седьмым номером и определился с жильем. Роналду не изменил себе и выбрал жизнь в роскошном небоскребе.
- Дебют Роналду может прийтись на 21 января, когда Аль-Наср сыграл против Иттифака. Криштиану пропускает два матча нового коллектива из-за дисквалификации, которую получил еще выступая за Манчестер Юнайтед. Футболист после поединка разбил телефон фаната Эвертона, за что получил наказание.
- Власти Саудовской Аравии пошли против закона, позволив Роналду отношения с Джорджиной Напомним, что по законам этой страны, холостяка не может жить под одной крышей.