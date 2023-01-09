58-річний французький наставник Аль-Насра переконаний, що приїзд Роналду позитивно вплине не лише на гру його команди, а й загалом на рівень футболу у Саудівській Аравії.
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Гарсія: Роналду – більше ніж гравець
Руді Гарсія порівняв прихід Кріштіану з приїздом легендарного Пеле у Нью-Йорк Космос ще у далекому 1977 році. Нагадаємо, що бразилець перебрався у США заради грошей. "Король футболу" потрапив у борги, тому підписав багатомільйонний контракт із американським клубом.
Таке відчуття, що Пеле приїхав до США. Такий ефект Роналду. Думаю, це допоможе розвитку футболу, спорту та культури у Саудівській Аравії. Це круто для Аль-Насра та Саудівської Аравії. Вважаю, що Роналду – більше ніж гравець. Один із найкращих у світі,
– заявив тренер Аль-Насра.
Новий клуб Роналду після 12 зіграних матчів лідирує у Про-лізі Саудівської Аравії.Аль-Наср набрав 29 очок, що на 4 бали менше, аніж має другий Аль-Шабаб.
Відзначимо, що Руді Гарсія очолює саудівкий клуб із липня 2022 року. Під його керівництвом команда провела вже 13 поєдинків.
Все що відомо про трансфер Роналду в Аль-Наср
- 1 січня 2023 року Кріштіану Роналду офіційно став футболістом Аль-Насра. Зірковий португалець підписав 2-річний контракт – до 30 червня 2025 року.
- За різними даними ЗМІ, його зарплата в Аль-Насрі повинна складати 90 мільйонів. Але заробіток зросте до 200 мільйонів за рік за рахунок спонсорських та комерційних угод.
- Футболіст висупатиме під сьомим номером та визначився із житлом. Роналду не зрадив собі та обрав життя у розкішному хмарочосі.
- Дебют Роналду може припасти на 21 січня, коли Аль-Наср зіграв проти Іттіфака. Наразі Кріштіану пропускає два матчі нового колективу через дискваліфікацію, яку отримав ще виступаючи за Манчестер Юнайтед. Футболіст після поєдинку розбив телефон фаната Евертона, за що отримав покарання.
- Влада Саудівської Аравії пішла проти закону, дозволивши Роналду стосунки з Джорджиною. Нагадаємо, що за законами цієї країни, неодружена пара не може жити під одним дахом.