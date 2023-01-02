Арсенал зробив покращену пропозицію Шахтарю по Мудрику

Лондонський Арсенал продовжує боротись за Михайла Мудрика. "Каноніри" зробили покращену пропозицію Шахтарю.

21-річний футболіст близький до переїзду у Лондон. Проблема одна – домовитись з Шахтарем. Донецький клуб відмовляється віддати Мудрика за менше, аніж 90 – 100 мільйонів євро.

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Лондонці не втрачають надій переконати Шахтар

Арсенал сподівається, що йому все-таки вдасться переконати "гірників" продати Михайла за меншу суму. Однак донеччани неодноразово порівнювали лівого вінгера з 100-мільйонними переходами інших футболістів, які сходять на футбольний олімп.

"Каноніри" ж не готові віддавати такі шалені гроші за українця, але продовжують боротись за Мудрика. Арсенал вже отримав одну відмову від Шахтаря, лондонці пропонували за футболіста 40 мільйонів євро плюс 20 мільйонів бонусів.

Нова пропозиція буде близькою до 60 мільйонів євро. Цікаво, чи задовольнять такі гроші Шахтар, адже ця сума далека від тієї, яку хочуть бачити "гірники".

Санті Ауно повідомив, що Мудрик вже мав розмову з головним тренером Арсенала Мікелем Артетою. Також начебто у Михайла є певні домовленості з лондонським клубом.

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