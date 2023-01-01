Михайло Мудрик вже у 21 рік може опинитись в одному з топ-чемпіонатів Європи – Англійській Прем'єр-лізі. Арсенал – головний претендент на трансфер Мудрика. Але Шахтар незадоволений пропозицією "канонірів" та вже навіть відхилили одну.

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Арсенал матиме конкурента

Поки Арсенал готує нову пропозицію на покращених умовах, то у боротьбу за Михайла може вступити інший лондонський клуб – Челсі.

За інформацією телеграм-каналу, українець начебто не проти поповнити ряди Челсі. Хоча раніше говорив, що його мрією є саме Арсенал, він буде засмучений, якщо трансфер у Лондон зірветься.

Якщо це не черговий фейк, то Мудрик цілком ймовірно може приміряти футболку "аристократів".

Челсі з 24 очками йде на незвичному для себе 9-му місці. Арсенал ж є лідером АПЛ після 18 турів, маючи у своєму активі 43 бали.

Важливо! Контракт Михайла Мудрика з Шахтарем розрахований до кінця 2026 року. Футболіст є найдорожчим гравцем в історії УПЛ – 40 мільйонів євро (за даними Transfermarkt).

Переїзд у Лондон може бути, але в який – синій чи червоний