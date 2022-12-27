Арсенал пропонував за Михайла Мудрика 55 мільйонів фунтів та 20 мільйонів фунтів бонусами. Шахтар ж така сума не влаштовує.

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Вимоги Шахтаря

Сторони можуть досягти угоди, якщо "каноніри" піднесуть запропоновану суму за Мудрика. "Гірники" наполягають на сумі у 85 мільйонів фунтів. Не дивлячись на це, Арсенал ще тримається за трансфер Мудрика. Між клубами з Донецька та Лондона тривають переговори.

Зазначається, що бажання Арсенала підписати Мудрика не повз'язане з травмою Габріеля Жезуса. Головний тренер "канонірів" Мікель Артета ще влітку шукав підсилення на фланг атаки. Арсенал намагався відписати Педро Нето з Вулверхемптона, але сторонам не вдалось домовитись.

Нещодавно, Михайло Мудрик продемонстрував своє заціквалення до лондонського Арсеналу, переглядаючи матч команди. Букмекери також не пропустили таку подію та оцінили шанс переходу Михайла у англійський клуб.