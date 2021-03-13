Топ-клуб АПЛ зацікавився футболістом збірної України Яремчуком

Забивний форвард Роман Яремчук може змінити Бельгію на дощову Англію. Арсенал зацікавився нападником збірної України.

Несподіваний кандидат на Яремчука

Роман Яремчук продовжує забивати за Гент у чемпіонаті Бельгії. Своєю грою українець привертає увагу все більшої кількості клубів, серед яких з'явився справжній гранд АПЛ.

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Вже влітку 2021 року Арсенал покине французький форвард Александер Ляказетт. Тому керівництво "канонірів" вже шукає йому заміну. Серед претендентів на цю позицію не обійшлось і без українського сліду.

Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість Яремчука в 11 мільйонів євро. Контракт форварда з Гентом розрахований до кінця червня 2023 року.

Боси англійців зацікавились послугами українського легіонера, який вже після Євро-2020 покине Гент. Цим може скористатись лондонський клуб, який зможе отримати футболіста у статусі вільного агента.

Хто серед конкурентів Яремчука на трансфер в Арсенал

Одсонн Едуар (Селтік)

Андре Сілва (Айнтрахт)

До слова, у цьому сезоні Яремчук – найкращий бомбардир Гента, у його доробку 18 голів у 32 матчах. Ще 5 разів форвард відзначався асистом.

Відхід Яремчука з Гента: коротко