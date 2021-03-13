Топ-клуб АПЛ зацікавився футболістом збірної України Яремчуком

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Забивний форвард Роман Яремчук може змінити Бельгію на дощову Англію. Арсенал зацікавився нападником збірної України.
Роман Яремчук продовжує забивати за Гент у чемпіонаті Бельгії. Своєю грою українець привертає увагу все більшої кількості клубів, серед яких з'явився справжній гранд АПЛ.
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Вже влітку 2021 року Арсенал покине французький форвард Александер Ляказетт. Тому керівництво "канонірів" вже шукає йому заміну. Серед претендентів на цю позицію не обійшлось і без українського сліду.Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість Яремчука в 11 мільйонів євро. Контракт форварда з Гентом розрахований до кінця червня 2023 року.
Боси англійців зацікавились послугами українського легіонера, який вже після Євро-2020 покине Гент. Цим може скористатись лондонський клуб, який зможе отримати футболіста у статусі вільного агента.
До слова, у цьому сезоні Яремчук – найкращий бомбардир Гента, у його доробку 18 голів у 32 матчах. Ще 5 разів форвард відзначався асистом.