Злякався бойкоту: Томас Бах написав листа президенту НОК України

Рішуча позиція України в питанні допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань викликала миттєву реакцію МОК. Втім, чиновники комітету поки не відмовились від намірів легалізувати терористів.

Російський агресор не залишив своїх намірів знищити незалежність України. Проте це не зупиняє Міжнародний олімпійський комітет у намірах повернути до змагань атлетів з держав-терористів. Одним з ініціаторів таких заяв виступає сам президент МОК Томас Бах.

До теми Влада Парижа виступила проти допуску росіян до Олімпіади: місто прийме Ігри-2024

Міністр молоді та спорту України та президент НОК Вадим Гутцайт закликав до бойкоту Олімпійських ігор в Парижі, якщо росіян та білорусів допустять до змагань. Близько 40 держав світу підтримали ініціативу України.

Бах не готовий до бойкоту Олімпіади

Такі наміри не сподобалися президенту МОК Томасу Баху, який надіслав листа до Вадима Гутцайта. В ньому чиновник спробував відіграти назад, мовляв, рішення по спортсменам з держав-агресорів ще не прийнято.

"Участь спортсменів з російським або білоруським паспортом під нейтральним прапором на Олімпійських іграх-2024 у Парижі ще навіть не обговорювалася конкретно.

Листи до ваших колег з НОК, до міжнародних федерацій, членів МОК і майбутніх господарів Олімпійських ігор, які тиснуть на них у спробі публічно вплинути на прийняття ними рішень, були сприйнятий переважною більшістю, щонайменше, надзвичайно сумно.

НОК несе відповідальність за дотримання олімпійської хартії", – написав Бах.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав партнерів не допустити росіян до Олімпіади. Зеленський опублікував відео, в якому перераховані головні злочини Росії проти українського спорту під час війни. Цікаво, чи побачив це відео Томас Бах і як він пояснить участь російських спортсменів у агресії проти України.