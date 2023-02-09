Российский агрессор не оставил своих намерений уничтожить независимость Украины. Однако это не останавливает Международный олимпийский комитет в намерениях вернуть в соревнования атлетов из государств-террористов. Одним из инициаторов подобных заявлений выступает сам президент МОК Томас Бах.

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Министр молодежи и спорта Украины и президент НОК Вадим Гутцайт призвал к бойкоту Олимпийских игр в Париже, если россиян и белорусов допустят к соревнованиям. Около 40 стран мира поддержали инициативу Украины.

Бах не готов к бойкоту Олимпиады

Такие намерения не понравились президенту МОК Томасу Баху, приславшему письмо Вадиму Гутцайту. В нем чиновник попытался отыграть назад, мол, решение по спортсменам из государств-агрессоров еще не принято.

"Участие спортсменов с российским или белорусским паспортом под нейтральным флагом на Олимпийских играх-2024 в Париже еще даже не обсуждалось конкретно.

Письма к вашим коллегам из НОК, международным федерациям, членам МОК и будущим хозяевам Олимпийских игр, которые давят на них в попытке публично повлиять на принятие ими решений, были восприняты подавляющим большинством, по меньшей мере, чрезвычайно печально.

НОК несет ответственность за соблюдение олимпийской хартии", – написал Бах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров не допустить россиян к Олимпиаде. Зеленский опубликовал видео, в котором перечислены главные преступления России против украинского спорта во время войны. Интересно, увидел ли это видео Томас Бах и как он объяснит участие российских спортсменов в агрессии против Украины.