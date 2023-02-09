Одним із таких став російський гімнаст Максім Ходикін. Він пішов у зону так званої "спецоперації Росії" за контрактом. Про це розповів лікар збірної Сєргєй Гулевський.

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Поїхав, аби рідні отримали за нього від держави шубу

Представник країни-окупанта звернувся до уболівальників збірної Росії зі спортивної гімнастики.

Максим Ходикін – це перший спортсмен збірної зі спортивної гімнастики, який відкрито та з дружби мені довірився як фахівцю, лікарю та людині. І досвід для нас двох та історія взаємовідносин донині цінна. За контрактом пішов у зону СВО. Хто вміє – моліться за безпеку, хто хоче – бажайте добра і всього доброго, хто що може – те й сотворіть,

– написав Гулевський.

Змагання, на яких Ходикін був у грудні в Москві, можуть стати останніми у його кар'єрі. Ну, а що? Сам пішов воювати проти ЗСУ. Максім

Нещодавно українські військові вже "задвохсотили" генерального секретаря Федерації карате Росії Сєргєя Увицького.

Цікаво, що російські гімнасти гуманітарно підтримують армію, яка воює в Україні. Серед них олімпійський чемпіон у Токіо-2020 Нікіта Нагорний, який у 2020-му році очолив пропутінську мілітарну організацію "Юнармія". Також він займався тим, що закликав росіян підтримати їх військових, які окуповують українські землі.

Можливо, Міжнародний олімпійський комітет вже нарешті зніме "рожеві окуляри" та не буде думати, як всидіти на двох стільцях у темі повернення росіян та білорусів до Олімпіади.

Важливо! Станом на 9 лютого ЗСУ відправили у вічний сон ще 910 росіян, за які їх сім'ї отримають чудові шуби від "вєлікой страни". Загалом сумарна кількість "хароших русскіх" складає вже 135 тисяч.