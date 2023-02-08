Зеленський опублікував відео від платформи United24. В цьому відео перераховані головні злочини Росії проти українського спорту під час війни. Серед них – вбивство 231 спортсмена або тренера, знищення 343 спортивних споруд.

Варте уваги Нокаут від "гірника": гравець Шахтаря добряче вдарив росіянина, який кричав "слава Росії"

Серед вбитих спортсменів – учасник юнацької Олімпіади фігурист Дмитро Шарпар, який загинув під Бахмутом. А також гімнастка Катя Дяченко. Ця 11-річна дівчинка, яка загинула від російського бомбардування Маріуполя.

"На тлі тривалої російської агресії та руйнівних воєнних злочинів, Міжнародний олімпійський комітет "вивчає способи" дозволити російським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх у Парижі. Ми закликаємо партнерів приєднатися до нашого марафону чесності, протидіяти цим зусиллям та захищати Олімпійську хартію", – написав Зеленський.

У відео також вказали на той факт, що на Олімпіаді в Токіо-2020 одразу 45 медалей здобули росіяни, які є членами центрального спортивного клубу російської армії. І не виключено, що якщо росіян таки допустити до участі в Олімпіаді-2024 в Парижі, то з багатьма з них українцям доведеться зіштовхнутися на змаганнях.

Детальніше Australian Open створив небезпечний прецедент: українців можуть змусити грати проти росіян

І не виключено, що там буде чимало російських прапорів та символів російського військового вторгнення до України – "z". Так, як це було під час тенісного турніру Australian Open.