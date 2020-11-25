У 60-річному віці помер легендарний футболіст та колишній капітан збірної Аргентини з футболу. Життя футболіста обірвалося 25 листопада внаслідок зупинки серця.

Зранку 25 листопада Марадону стало зле – він переніс серцево-легеневу зупинку. Це сталося просто у його будинку у районі Сан-Андрес, що в аргентинському місті Тігре. Про це повідомляє газета Clarin.

Важливо Помер Дієго Марадона

Карети швидкої допомоги госпіталізували легенду у важкому стані. Але, на жаль, лікарі не змогли врятувати його життя.

Що відомо про хвороби Дієго Марадона

На початку листопада, тобто майже одразу після святкування свого 60-річчя, Марадона потрапив у лікарню з депресією. Тоді футболіст протягом декількох днів відмовлявся від їжі й ні з ким не розмовляв. Лікарі прописали йому антидепресанти, але вони не давали бажаного ефекту.

Після ретельного обслідування лікарі виявили у Марадони субдуральну гематому, тобто крововилив у мозок. 12 листопада його успішно прооперували й виписали.

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Після операції адвокат аргентинця Матіас Морла запевнив, що стан легенди задовільний, він почував себе добре і був готовий до відновлення. Тоді Морла додав, що Марадона "подолав найважчий момент свого життя".

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