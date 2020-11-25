Помер Дієго Марадона: що відомо про хвороби прославленого футболіста
У 60-річному віці помер легендарний футболіст та колишній капітан збірної Аргентини з футболу. Життя футболіста обірвалося 25 листопада внаслідок зупинки серця.
Зранку 25 листопада Марадону стало зле – він переніс серцево-легеневу зупинку. Це сталося просто у його будинку у районі Сан-Андрес, що в аргентинському місті Тігре. Про це повідомляє газета Clarin.
Важливо Помер Дієго Марадона
Карети швидкої допомоги госпіталізували легенду у важкому стані. Але, на жаль, лікарі не змогли врятувати його життя.
Що відомо про хвороби Дієго Марадона
На початку листопада, тобто майже одразу після святкування свого 60-річчя, Марадона потрапив у лікарню з депресією. Тоді футболіст протягом декількох днів відмовлявся від їжі й ні з ким не розмовляв. Лікарі прописали йому антидепресанти, але вони не давали бажаного ефекту.
Після ретельного обслідування лікарі виявили у Марадони субдуральну гематому, тобто крововилив у мозок. 12 листопада його успішно прооперували й виписали.
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Після операції адвокат аргентинця Матіас Морла запевнив, що стан легенди задовільний, він почував себе добре і був готовий до відновлення. Тоді Морла додав, що Марадона "подолав найважчий момент свого життя".
Що відомо про Дієго Марадону
- Дієго був одним з найкращих гравців в історії футболу. На клубному рівні виступав за команди "Бока Хуніорс" (Аргентина), "Барселона" (Іспанія), "Наполі" (Італія).
- Він ставав чемпіоном Аргентини та Італії, а у 1986 році разом зі збірною Бразилії перемагав на чемпіонаті світу, де забив свій найвідоміший гол – рукою у ворота Англії. Пізніше цей м'яч охрестили "рукою Бога".
Джерело: 24 канал
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