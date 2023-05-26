"Перемога Хейні – безчестя для України": тренер чемпіона світу про несправедливий результат бою
Джерело:PUNSH DRUNK BOXING
Теофімо Лопес-старший, який свого часу тренував чемпіона світу, обурений поєдинком Ломаченка. Проте не самим боєм, а його результатом.
Теофімо Лопес-старший висловив свою думку щодо перемоги Девіда Хейні над Василем Ломаченком. Американський тренер не задоволений результатом матчу.
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Крадіжка титулу та честі
Теофімо Лопес-старший, батько та тренер колишнього абсолютного чемпіона світу Теофімо Лопеса, зазначив, що він не згідний з перемогою Хейні, Американський тренер впевнений, що в українця вкрали тріумф того вечора, що є неприпустимим для боксу та у відношенні до України.
Теофімо Лопес-старший зазначив, що перемога Хейні – це ганьба для боксу, а також це безчестя щодо Ломаченка та України, оскільки в України є абсолютний чемпіон, та от титул в нього "вкрали". Американець зазначив, що Україна вже достатньо постраждала в нинішньому світі.
Українцям не дали навіть однієї ночі, однієї можливості бути великими в цьому світі, бути щасливими, хоча б годину відсвяткувати перемогу без бомбардувань. Це був момент, щоб дати їм надію. Як на мене, українці – дуже сильні люди. Вони щодня все приймають із вдячністю. Ми цього не бачимо. Ми сприймаємо все як даність, коли прокидаємося: "Ой, ми не отримали того, ми не отримали цього. Я повинен сплатити свої рахунки". Ці люди щодня живуть у страху, бо їхні рідні можуть загинути. Дякувати Богу, ми не проходимо через це,
– сказав Теофімо Лопес-старший.
Не зрозуміле рішення
- Нагадаємо, що Девід Хейні переміг Василя Ломаченка за звання абсолютного чемпіона світу одноголосним рішенням суддів (116-112, 115-113, 115-113), що викликало хвилю обурення.
- Оскільки більшість вважає, зокрема і голова Top Rank та Жан-Клод Ван Дамм, що українець без вагань мав вийти тріумфатором із даної дуелі. Глядачі відразу не погодилися з результатом поєдинку, тому один із них кинув пляшку в голову батька Хейні.
- Ломаченко вирішив оскаржити рішення суддів, готуючись до реваншу, та от Хейні словесно накинувся на Василя через його дії, образивши українця. Раніше Хейні і фізично накидався на Ломаченка ще перед боєм, за що отримав солідний штраф.