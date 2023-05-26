"Перемога Хейні – безчестя для України": тренер чемпіона світу про несправедливий результат бою

Теофімо Лопес-старший, який свого часу тренував чемпіона світу, обурений поєдинком Ломаченка. Проте не самим боєм, а його результатом.

Теофімо Лопес-старший висловив свою думку щодо перемоги Девіда Хейні над Василем Ломаченком. Американський тренер не задоволений результатом матчу.

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Крадіжка титулу та честі

Теофімо Лопес-старший, батько та тренер колишнього абсолютного чемпіона світу Теофімо Лопеса, зазначив, що він не згідний з перемогою Хейні, Американський тренер впевнений, що в українця вкрали тріумф того вечора, що є неприпустимим для боксу та у відношенні до України.

Теофімо Лопес-старший зазначив, що перемога Хейні – це ганьба для боксу, а також це безчестя щодо Ломаченка та України, оскільки в України є абсолютний чемпіон, та от титул в нього "вкрали". Американець зазначив, що Україна вже достатньо постраждала в нинішньому світі.

Українцям не дали навіть однієї ночі, однієї можливості бути великими в цьому світі, бути щасливими, хоча б годину відсвяткувати перемогу без бомбардувань. Це був момент, щоб дати їм надію. Як на мене, українці – дуже сильні люди. Вони щодня все приймають із вдячністю. Ми цього не бачимо. Ми сприймаємо все як даність, коли прокидаємося: "Ой, ми не отримали того, ми не отримали цього. Я повинен сплатити свої рахунки". Ці люди щодня живуть у страху, бо їхні рідні можуть загинути. Дякувати Богу, ми не проходимо через це,

– сказав Теофімо Лопес-старший.

Не зрозуміле рішення