Визначилася локація поєдинку чемпіона світу з боксу Олександра Усика та британця Даніеля Дюбуа. Свій перший бій після реваншу з Джошуа українець проведе в Польщі.
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Радісну новину повідомив генеральний директор K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк в Instagram. За його інформацією, сторона Усика виграла промоутерські торги.
Таким чином, бій Усик – Дюбуа повинен відбутися 12 серпня у польському Вроцлаві. Саме на організації поєдинку в Польщі наполягали представники українського боксера.
Зазначимо, що в разі перемоги Усик зможе взяти участь в супертурнірі в Саудівській Аравії. Саме там повинен відбутися бій за абсолют між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. До речі, "Циганський король" теж знайшов собі суперника.
Що відомо про Даніеля Дюбуа
- Британський боксер на прізвисько "Динаміт" розпочав займатися боксом з 8 років.
- З 14 років він захищав кольори юніорської та молодіжної збірної Англії. Брав участь в Юнацьких Олімпійських іграх.
- Дюбуа був головною надією збірної Великої Британії на Олмпіаді-2020 в Токіо, але боксер вирішив розпочати професійну кар'єру.
- З 2017 року "Динаміт" провів 20 поєдинків, у яких здобув 19 перемог. Єдиної поразки Дюбуа зазнав у 2020 році, коли поступився своєму співвітчизнику Джо Джойсу.
- У червні 2022 року Дюбуа переміг Тревора Браяна та завоював титул регулярного чемпіона світу за версією WBA.
- Останній свій бій "Динаміт" провів у грудні 2022 року, перемігши в третьому раунді Кевіна Лерена з ПАР.