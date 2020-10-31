Колишній чемпіон світу за версію WBC Деонтей Уайлдер вперше після поразки Тайсону Ф'юрі у лютому 2020 року заговорив. Американський боксер вимагає у Тайсона Ф'юрі реваншу.

Уайлдер вирішив звинуватити Тайсона Ф'юрі у тому, що він боягуз. Про це повідомляє 24 канал.

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Будь мужиком, Ф'юрі! Пора виконувати домовленості. Що це за хр*нь, який ще Такам, ти що, жартуєш?,

– почав Уайлдер.

Ф'юрі начебто відмовився проводити бій з Уайлдером у 2021 році і вже в грудні проведе поєдинок. Ймовірно, суперником Ф'юрі стане Карлос Такам.

Уайлдер нагадав Тайсону, що двічі погодився на бій з ним. Спершу у 2018 році їх зустріч завершилася нічиєю. Другий бій виграв Тайсон.

"Коли у тебе був найтемніший період, я сказав тобі, що якщо ти збереш себе в купку, я дам тобі титульний шанс. Оскільки я людина слова, я його тобі дав. Коли сталася нічия, я сказав тобі, що дам реванш. Ти прекрасно знаєш, що мені запропонували більше грошей за бій з Джошуа, ніж за другу зустріч з тобою. І знову, стримуючи слово, я вийшов проти тебе", – веде далі Деонтей.

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Уайлдер активує пункт про реванш?

У контракті на другий бій Уайлдера та Ф'юрі був пункт про реванш. Уайлдер начебто активував його, однак тривалий час не повідомляв, чи готовий до зустрічі з Тайсоном.

В угоді на другий бій був пункт про реванш. Прийшла пора тобі бути мужиком і стримати слово, замість того, щоб вислизнути з домовленості. Перелякані люди тікають, але той, хто страшний, порве контракт і дасть бій, ти, труслива з с*чка!,

– сказав Уайлдер.

Ф'юрі – Уайлдер: історія протистоянь

Перша зустріч боксерів відбулася 1-го грудня 2018 року. Бій завершився нічиєю, хоча Тайсон побував у важкому нокдауні. Уайлдер зберіг титул чемпіона світу за версією WBC.

Перед другим поєдинком боксери успішно провели декілька проміжних боїв.

Перший реванш між Ф'юрі та Уайлдером відбувся 22 лютого 2020 року. Ф'юрі завершив бій на свою користь вже у сьомому раунді. Тайсон переміг технічним нокаутом.

Уайлдер зазнав першої поразки в кар'єрі та втратив чемпіонський пояс.