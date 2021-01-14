Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі навідріз відмовляється давати реванш Деонтею Уайлдеру. Ф'юрі переміг Уайлдера у лютому 2020 року та відібрав у того титул WBC.

Боб Арум, промоутер Ф'юрі, розповів, чому його клієнт проти третього бою з Уайлдером. Про це повідомляє Boxing News 24.

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Уайлдер образив всю циганську націю

Після поразки Уайлдер довго не виходив на публіку. Восени 2020 року американець заговорив і відразу звинуватив Ф'юрі у шахрайстві. Зокрема, на думку Деонтея, Тайсон махлював з рукавичками.

Також Деонтей вимагає у Ф'юрі дати реванш.

Боб Арум заявив, що слова Уайлдера зачепили почуття "Циганського короля" – саме так себе називає Ф'юрі. Тому Тайсон не дасть реванш Уайлдеру.

Я не знаю, можливо, який-небудь посередник розрулить цю ситуацію, але у нас виникла реальна проблема. Тайсон сказав мені, що ні сьогодні, ні завтра і ніколи він не буде битися з Деонтеєм Уайлдером. Це все через недавні висловлювання Уайлдера на його адресу,

– сказав Арум.

За словами Арума, Уайлдер "образив націю" Тайсона Ф'юрі.

"Ф'юрі розглядає це не тільки як образу його особисто, але і всієї циганської нації. Тайсон говорив про це кілька тижнів тому і підтвердив свої слова під час нашого особистої розмови на цьому тижні", – додав Арум.

Уайлдер – Ф'юрі: деталі протистояння

Боксери провели два поєдинки: у 2018 році бій завершився скандальною нічиєю, а через 2 роки Ф'юрі здобув дострокову перемогу.

У контракті на другий бій між боксерами була опція реваншу. За версією сторони Ф'юрі, Уайлдер не встиг її активізувати. Уайлдер має протилежну думку.

Разом з тим, на заваді організації бою став Ентоні Джошуа. Тайсон Ф'юрі підписав з ним контракт на 2 бої у 2021 році.