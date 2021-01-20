Всесвітня боксерська організація (WBO) пішла на поступки своєму чемпіону в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1 22 KO) і більше не вимагає, щоб він провів обов'язковий захист проти Олександра Усика (18-0 13 KO) перед поєдинком за звання абсолютного чемпіона світу проти володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі (30-1-0 21 KO).

Сайт BoxingScene повідомив, що тепер українець може побитися за тимчасовий титул WBO з британцем Джо Джойсом (12-0 11KO).

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Сторони зараз ведуть переговори про проведення бою. На рахунку потенційного суперника українця 12 перемог, 11 з яких були здобуті достроково.

Переможці боїв Усик – Джойс і Джошуа – Ф'юрі зустрінуться в ринзі в майбутньому. Обов'язковий захист повиннен відбутися протягом 180 днів після визначення тимчасового чемпіона.

Бою Джошуа – Ф'юрі бути?

Володар титулів WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа і чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі підписали контракт на 2 бої у 2021 році.

Британці хочуть визначити абсолютного чемпіона світу. Тому сторони намагаються зробити все, щоб титул WBO, на який претендує Усик, був на кону поєдинку.

Однак варто додати, що промоутери планують провести одразу два бої між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. І ці два поєдинки мають принести боксерам 100 мільйонів доларів кожному. Перший бій може відбутися вже влітку. Другий – наприкінці року.