Щоб з двієчки вирубали: український боксер запропонував свої послуги гравцям Миная

Українська спільнота в захваті від вчинку гравців закарпатського Миная. Футболістам пропонують підтягнути їхні боксерські якості, аби наступного разу діяти ще ефективніше.

Послуги персонального тренера гравцям Миная запропонував бронзовий призер Олімпійький ігор-2012 Тарас Шелестюк. Український боксер пишається своїми співвітчизниками.

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Ефективний тренер

Тарас Шелестюк зі задоволенням готовий провести майстерклас гравцям закарпатського клуба. Все заради того, щоб російські футболісти болючіше несли покарання за свої брудні справи.

Респект всім хлопцям! Зі задоволенням проведу тренування з боксу і поділюся своїм досвідом з гравцями клуба, щоб наступного разу з двієчки вирубали русню,

– написав боксер у себе в інстаграм.

Похвала від Шелестюка / інстаграм Миная

Бійка з гравцями Шинніка