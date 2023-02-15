Бійцівський спаринг між футболістами Минаю та Шинника став темою номер один в українському футболі. Російські футболісти отримали доброго прочухана і поспішно залишили готель.

До теми "Цим нелюдам не місце в світі": форвард Минаю прокоментував бійку з росіянами

Валізи спакували обидві команди

Втім, господарі закладу не оцінили джентльменського вчинку форварда Минаю, який заступився за прибиральницю. Вони виріши не приймати чиюсь сторону в конфлікті і виселити обидві команди.

Спочатку передбачалося, що керівництво турецького готелю Royal Seginus виселить делегацію російського Шинника. Але зрештою, пакувати валізи сказали й Минаю. Ужгородська команда вже переїхала до іншого готелю Анталії,

– повідомив телеграм-канал ТаТоТаке.

У закарпатському клубі прокоментували рішення турецького готелю.

Ось так вони вирішили. У стилі "і вашим, і нашим",

– прокоментували представники Минаю.

Зауважимо, що бійка в Туреччині вчергове засвідчила, що росіянам не місце в цивілізованому світі. Допуск спортсменів з держави-агресора до змагань може нести потенційну загрозу, як самим учасникам міжнародних турнірів, так і глядачам.