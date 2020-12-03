3 грудня Зоря приймала Лестер у матчі Ліги Європи. Поєдинок у Запоріжжі завершився сенсаційною перемогою луганчан.

Зоря – Лестер 1:0

Гол: Сайядманеш, 84

Луганський клуб посідає останнє місце в групі G, але не дивлячись на це, продовжує зберігати шанси на вихід у весняну стадію євротурніру.

У минулому турі групового турніру Зоря здобула першу перемогу в поточному розіграші Ліги Європи, на виїзді розгромивши грецький АЕК з рахунком 3:0.

Лестер вже виконав завдання по кваліфікації в плей-офф і може без особливого тягаря відповідальності за результат проводити останні зустрічі групового раунду.

Поєдинок в Лестері завершився невдало для луганчан, які програли господарям поля з рахунком 0:3.

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На 3-й хвилині Зоря створила перший небезпечний момент. Кочергін пробив низом з лінії штрафного, але Уорд виручив гостей.

Лестер відповів лише на 30-й хвилині зустрічі. Ундер справа увірвався в карний майданчик і пробив повз Васіля – м'яч пролетів поруч зі штангою. Зоря не забарилася – хороший постріл виконав Циганікс в атаці другим темпом, Уорд з великими труднощами перевів м'яч на кутовий.

Зоря вибухала при першій нагоді і неслася вперед, а ось англійці більше намагалися грати позиційно.

З серйозним настроєм на другий тайм вийшли гості. Мабуть, в перерві у них відбулася серйозна розмова з тренером, який закликав своїх підопічних в наступному ігровому відрізку грати більш агресивно.

На 53-й хвилині після навісу Кочергіна з лівого флангу Юрченко пробив головою, і м'яч потрапив у поперечину.

Наприкінці зустрічі Васіль двічі врятував Зорю. Спершу Ундер навісив в штрафну зі стандарту, однак самотній Фофана не влучив по воротах з вигідної позиції. А згодом був постріл Іхеаначо, а потім добивання з гострого кута від Медісона.

Все ж, Зоря вирвала перемогу у матчі. На 84-й хвилині гравці Зорі підстерегли помилку Фофана і розіграли класну атаку, яка завершилася прострілом від Фаворова і завершенням від Сайядманеша, який 3 хвилини як вийшов на заміну.

На останніх секундах англійці могли уникнути поразки, але фантастичний удар Ундер парирував Василь.

Таким чином, Зоря здобула другу поспіль перемогу у поточному розіграші Ліги Європи, але втратила шанси на вихід у плей-офф. У паралельному матчі Брага перемогла АЕК та пройшла далі.

Зоря – Лестер відеоогляд