У четвер, 3 грудня, Мілан вдома зіграв із Селтіком у рамках 5-го туру групового раунду Ліги Європи. Італійці без проблем впорались з гостями з Шотландії.

Мілан – Селтік 4:2

Голи: Чнханоуглу, 24, Кастільєхо, 26, Хаюга, 50, Діас, 82 – Рогіч, 7, Едуар, 14

Неочікуваний початок

Мілан вийшов на матч без свого лідера Ібрагімовича, який останнім часом показував феноменальну результативність. Вже на старті поєдинку Селтік шокував господарів голом. На 7-й хвилині Рогіч скористався жахливою помилкою суперника, відібрав м'яч та прошив сітку воріт – 0:1. Несподіваний початок зустрічі був для Мілана, пише 24 канал.

​Цікаво Результати матчів Ліги Європи 3 грудня

Активний Рогіч змарнував чудову нагоду забити, спрямувавши м'яч, який відскочив за межі штрафного майданчика, біля лівої стійки.

Гостро атакували на початку зустрічі лише гості. Вільний Макгрегор отримав передачу в штрафному майданчику. Він прицільно пробив у центр воріт, але голкіпер Доннарумма виконав красивий сейв, не давши рахунку збільшитись до розгромного.

Немов рахували. Знову за 7 хвилин рахунок зустрічі став ще більшим на користь шотландського клубу. Едуар підхопив пас і з меж штрафного майданчика та побачив, що голкіпер дещо вийшов з лінії воріт. Гравець Селтіка елегантно перекинув Доннарумму – 0:2.

Далі за справу взялись футболісти італійського гранда. На 24-й хвилині Чанханоглу ідеально пробив зі штрафного – воротар Селтіка навіть не встиг зреагувати на цей постріл, 1:2.

Вже за дві хвилини господарі взагалі нівелювали перевагу шотландців. Кастільєхо опинився у потрібному місці в потрібний час, підібрав м'яч у штрафному майданчику та безжально відправив його під поперечку – 2:2.

Більше команди не забивали у першій 45-хвилинці. Свисток судді на відпочинок зафіксував рахунок першого тайму 2:2.

Камбек Мілана

По перерві італійці виглядали активніше на полі. Такі дії принесли бажаний результат. На 50-й хвилині Хаюча здійснив чудовий індивідуальний прохід та пробив з меж штрафного майданчика. Воротар Баркас був неспроможний впоратись із ударом – 3:2.

Вже за декілька хвилин Селтік міг зрівняти рахунок. Крісті пробив у сторону воріт, але воротар став на заваді голу.

Наприкінці зустрічі італійці забити четвертий гол. Хаюча дістався до м'яча, переадресував його в штрафний майданчик, де Діас ефектно відправив його в сітку – 4:2.

Після перемоги Мілан перебуває на другій сходинці у групі H, у їх активі 10 пунктів. Селтік ж вкрай невдало грає у цьогорічному розіграші Ліги Європи. Шотландці замикаю таблиці, вони заробили лише одне очко.

Групу очолює французький Лілль – 11 очок. А третім йде Спарта (6 пунктів).

В останньому турі групи Спарта вдома прийме Мілан, а Лілль на виїзді зіграє з Селтіком.

Мілан – Селтік відеоогляд