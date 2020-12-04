У четвер, 3 грудня, Зоря вдома у Києві мінімально перемогла Лестер у рамках 5-го туру групового раунду Ліги Європи. Найкращим гравцем у складі луганського клубу став Денис Фаворов.

Гол Сайядманеш на 84-й хвилині став першим та єдиним у цьому протистоянні. Гравці Зорі підстерегли помилку Фофана і розіграли класну атаку. Вона завершилася прострілом від Фаворова, який замкнув Сайядманеша. Футболіст зумів забити гол вже за три хвилини після виходу на поле – 1:0, пише 24 канал.

Як відбувся матч Зоря несподівано перемогла Лестер завдяки вдалій заміні від Скрипника: відео

Найкращий гравець Зорі

Авторитетний портал WhoScored оцінив дії гравців у матчі. Найвищу оцінку отримав захисник Зорі Денис Фаворов – 7.7.

29-річний гравець провів на полі весь матч, у якому встиг 60 разів зустрітись з м'ячем, віддати 28 точних із 40 передач, а це 70%. Двічі із чотирьох разів ставав переможцем у верхових дуелях, здійснив 3 відбирання та одного разу пробивав у ворота Лестера.

Друге місце за оцінкою у складі луганського клубу посів голкіпер Нікола Василь – 6.7. Трійку лідерів замкнули Дмитро Іванисеня та Владлен Юрченко – по 7.4.

Найкращим у складі англійських гостей став фланговий захисник Джеймс Джастін – 6.9 бала.



Зоря – Лестер: оцінки гравців / Скрін з WhoScored