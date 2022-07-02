Динамо хоче здобути першу перемогу у Швейцарії: онлайн-трансляція матчу проти Сьйона

Київське Динамо продовжує готуватись до нового сезону. 2 липня "біло-сині" проведуть товариський матч проти Сьйона. Поєдинок можна переглянути на виходячи з сайту 24 каналу.

Третій спаринг у Швейцарії

Матч проти Сьйона стане вже третім для "біло-синіх" після прибуття у Швейцарію. Але цього разу Мірча Луческу зможе розраховувати на свої лідерів та навіть двох легіонерів, пише 24 канал.

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Напередодні у розташування команди прибули футболісти, які виступали за збірну України у плей-офф відбору на ЧС-2022 та Лізі націй, а також два іноземні гравці – Томаш Кендзьора та Беньямін Вербич.

Товариський матч Сьйон – Динамо відбудеться 2 липня о 20:00 за київським часом.

Натомість участь у зустрічі точно не візьме Владислав Кулач. У нападника специфічна травма, яка турбувала його й раніше. У футболіста стересовий перелом стопи.

У попередніх матчах Динамо розписало мирову з друголіговим Івердоном (1:1) та програло Лозанні (2:0). Обидва клуби представляють Швейцарію.

Сьйон – Динамо: онлайн-трансляція матчу

Наступний поєдинок Динамо проведе 5 липня. Суперником буде швейцарський Янг Бойз.