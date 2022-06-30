Лозанна – Динамо 2:0

Голи: Койл, 5, 44

Мірча Луческу наразі може використовувати лише молодих гравців та тих, хто не грав за збірну України у матчах Ліги націй та відбору на ЧС-2022. Тому проти Лозанни команда зіграла таким собі резервним складом.

У минулому матчі Динамо розписало мирову з друголіговим швейцарським клубом Івердоном (1:1), пише 24 канал.

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У цій же грі вже на 5-й хвилині зустрічі кияни пропустили. Футболісти Динамо обрізались при контролі м'яча на власній частині. Койл змістився під удар та красиво з-за меж штрафного пробив під поперечину володінь Нещерета – 1:0.

"Пожежа" була біля воріт господарів. М'яч після розіграшу штрафного зрикошетив від декількох гравців. Лише дива реакції голкіпера врятували швейцарський клуб від гола.

Захисники Лозанни сфолили на лінії штрафного. Динамо заробило право на небезпечний штрафний, але із підступним ударом зі стандарту впорався воротар господарів.

На 44-й хвилині Лозанна забила гол у роздягальню. Койл гарматним пострілом з гострого кута поцілив прямо під поперечину. Такі не беруться – 2:0.

На жаль, у другому таймі Динамо не змогло забити бодай гол престижу.

У підсумку – 2:0, перемога Лозанни.

До слова. Наступний контрольний матч Динамо зіграє вже 2 липня. Суперником стане швейцарський Сьон.

Лозанна – Динамо: відеоогляд матчу