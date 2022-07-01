Втрата нападника
У тренувальному процесі Динамо був відсутній 29-річний футболіст групи атаки. Владислав Кулач пропускає підготовку період підготовки до нового сезону через специфічну травму. У нападника стресовий перелом стопи.
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Кулач вже декілька місяців бореться з цією хворобою. Зараз футболіст ходить із пресом. Після його зняття на Владислава чекають контрольні знімки, які покажуть, чи зможе гравець починати процес реабілітації, який триватиме два – три тижні.
Нагадаємо, що після прильоту у Швейцарію Динамо провело вже два контрольні поєдинки проти місцевих Іверлона та Лозанни. У першому поєдинку кияни розписали мирову 1:1, а у другій зустрічі зазнали поразки 2:0.
Після другого матчу у розташування команди прибули збірники та два легіонери – Томаш Кендзьора та Беньямін Вербич.
Попереду у "біло-синіх" ще декілька товариських поєдинків, які допоможуть підопічним Мірчі Луческу, якісно підготуватись до старту у єврокубках. Вже 20 липня Динамо зіграє у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче.
Головне про кар'єру Владислава Кулача у Динамо
- Влітку 2021 року Владислав Кулач змінив полтавську Ворсклу на київське Динамо.
- Футболіста з киянами пов'язує контракт до кінця червня 2023-го. В угоді нападника є опція її пролонгації ще на один рік.
- У сезоні-2021/2022 Кулач відіграв у біло-синій футболці 5 матчів, у яких забив один гол. Значну частину сезону пропустив через проблеми з серцем, у Кулача була навіть операція.