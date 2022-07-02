Третий спарринг в Швейцарии
Матч против Сьона станет уже третьим для "бело-синих" по прибытии в Швейцарию. Но на этот раз Мирча Луческу сможет рассчитывать на своих лидеров и даже двух легионеров, пишет 24 канал.
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Накануне в расположение команды прибыли футболисты, выступавшие за сборную Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022 и Лиге наций, а также два иностранных игрока – Томаш Кендзер и Беньямин Вербич.
При этом участие во встрече точно не примет Владислав Кулач. У нападающего специфическая травма, беспокоившая его и раньше. У футболиста стересный перелом стопы.
В предыдущих матчах Динамо расписало мировую с второлиговым Ивердоном (1:1) и проиграло Лозанне (2:0). Оба клуба представляют Швейцарию.
Сьон – Динамо: онлайн-трансляция матча