Третий спарринг в Швейцарии

Матч против Сьона станет уже третьим для "бело-синих" по прибытии в Швейцарию. Но на этот раз Мирча Луческу сможет рассчитывать на своих лидеров и даже двух легионеров, пишет 24 канал.

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Накануне в расположение команды прибыли футболисты, выступавшие за сборную Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022 и Лиге наций, а также два иностранных игрока – Томаш Кендзер и Беньямин Вербич.

Обратите внимание! Товарищеский матч Сьон – Динамо состоится 2 июля в 20:00 по киевскому времени.

При этом участие во встрече точно не примет Владислав Кулач. У нападающего специфическая травма, беспокоившая его и раньше. У футболиста стересный перелом стопы.

В предыдущих матчах Динамо расписало мировую с второлиговым Ивердоном (1:1) и проиграло Лозанне (2:0). Оба клуба представляют Швейцарию.

Сьон – Динамо: онлайн-трансляция матча

К слову. Следующий поединок Динамо проведет 5 июля. Соперником станет швейцарский Янг Бойз.