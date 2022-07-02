Вербич: Я дуже сумував за хлопцями, за Динамо

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну зупинили футбольне життя. Після 24 лютого більшість легіонерів українських клубів почали займатись пошуком нових команд. Бодай заради оренди, щоб підтримувати ігровий тонус. Серед них був й Беньямін Вербич.

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Лівий вінгер із середини березня виступав в оренді у польській Легії. Словенський футболіст радий повернутись у Динамо та зізнався, що сумував за одноклубниками. Вербич із нетерпіння чекає, щоб знову одягнути біло-синю футболку у поєдинках.

Я дуже сумував за хлопцями, за Динамо. Радий був повернутися, побачити всіх майже через пів року. Усі пам'ятають, як ми розсталися, і тому було ще емоційніше, коли зустрілися. Радий знову працювати з ними, з нетерпінням чекаю на матчі. Я був радий бачити всіх, сподіваюся, вони теж були раді мені. Добре, коли ти почуваєшся, як удома,

– сказав Беньямін.

Легіонер зізнався, що перший місяць у польському клубі був важким. Особливо він відзначив благодійний матч проти Динамо, коли грав у протилежній команді. Хоча думками Вербич завжди був із динамівцями.

"Було важко на душі"

Після поєдинку у трансляцію потрапив момент, коли Вербич обійняв голкіпера Динамо Дениса Бойка та заплакав. 28-річний футболіст прокоментував цей зворушливий епізод. Все через те, що Вербич на секунду подумав, що цей матч міг бути останнім для нього за київський клуб.

Було важко на душі, звучала гарна пісня після гри, і я тоді подумав, що, можливо, востаннє зіграв за Динамо. Але все склалося інакше, я повернувся до Динамо, Україна дуже багато дала мені, і я хотів відплатити їй. Тому я намагатимусь допомогти Динамо вийти до Ліги чемпіонів,

– сказав лівий вінгер.

Вербич розповів, що контактував із Мірчею Луческу ще під час закінчення орендної угоди з Легією. Беньямін запевнив, що йому комфортно працювати під керівництвом румунського спеціаліста у Динамо.

Звернення до українських військових

Словенський легіонер підтримав українських військових, які щодня віддають життя у війні проти Росії. Вербич зворушливо заявив, що за футболістами буде перемога на полі, а за захисниками у війні проти ворога.

Тримайтеся, ми з вами. Ми, як зможемо, допоможемо вам перемогами на футбольному полі. Ми на полі виграємо, а ви там,

– відповів динамівець.

Вже 2 липня у контрольному матчі проти Сьона Вербич може зіграти перший поєдинок після повернення.

Кар'єра Беньяміна Вербича у Динамо