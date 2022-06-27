Івердон – Динамо 1:1

Голи: Баєр, 71 – Яцик, 14

Київським клуб зіграв у першому матчі в основному молоддю. Лідери Динамо, які відіграли матчі на рівні збірної України, приєднуються до команди у Швейцарії 25 – 28 червня, пише 24 канал.

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Слід відзначити, що з оренди повернувся грузин Георгій Цитаішвілі, який вийшов у стартовій одинадцятці. Віталій Буяльський вивів команду з капітанською пов'язкою.

Вже на 14-й хвилині киянами вдалось розмочити нулі на табло. Яцик підхопив м'яч поблизу штрафного суперника, підійшов ближче до воріт та красиво закрутив м'яч у дальній нижній кут володінь Івердона – 0:1. Розкішний гол забив 19-річний півзахисник.

Гості класно вибігли у швидку контратаку, яку розпочав Буяльський, Віталій віддав на Шепелєва, який відправив м'яч на фланг. Гіо змістився ближче до центру штрафного, але не став пробивати. Цитаішвілі віддав на вільного Дубінчака, який приєднався до атаки. Але м'яч після удару Владислава пролетів поруч із дальній нижнім кутом.

Далі ініціатива перейшла до суперника, але вдала гра Нещерета на лінії та самовіддача захисників знівелювала усю гостроту Івердона.

Гармаш вийшов віч-на-віч з голкіпером, але чому не став впритул розстрілювати ворота швейцарців. Денис прострілив на Буяльського, якого прикривав опікун.

На 71-й хвилині Іверлдону вдалось швидко вибігти в атаку. Баєр став адресатом розрізної передачі та легко переграв Бойка – 1:1.

Динамо з мирової починає свою підготовку до нового сезону УПЛ та єврокубків.