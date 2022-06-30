Динамо зібралось у повному складі

29 червня Динамо програло у товариському матчі проти Лозанни – 2:0. Ввечері після поєдинку на команду чекало приємне поповнення. Футболісти, які грали за збірну України у відборі на ЧС-2022 та Лізі націй, Владислав Супряга, який відіграв за молодіжну національну команду та два легіонери Томаш Кендзьора та Беньямін Вербич, який останні місяці грали у польських клубах.

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Цікаво, що у ЗМІ з'явилась інформація, що польський захисник не хоче повертатись до Динамо, а його агент вже шукає для свого клієнта новий клуб. Однак на відео видно, що Кендзьора у гарному настрої приїхав у Швейцарію та тепло привітався з одноклубниками, Мірчею Луческу та президентом команди Ігорем Суркісом.

Вербич теж повернувся у команду, як і обіцяв.

По відео видно, що футболісти щасливі нарешті возз'єднатись у команді на зборах. Тепер румунський наставник має повний склад футболістів, яких зможе використати у найближчих матчах.

У першому матчі після прибуття у Швейцарію Динамо розписало мирову 1:1 з друголіговим Івердоном.

Вже 2 липня "біло-сині" проведуть контрольний спаринг проти ще одного швейцарського клубу Сьона.

А 20 липня підопічні Луческу стартують у кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче.

Збірники та легіонери прибули до Динамо: дивіться відео