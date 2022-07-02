Третій спаринг у Швейцарії
Матч проти Сьйона стане вже третім для "біло-синіх" після прибуття у Швейцарію. Але цього разу Мірча Луческу зможе розраховувати на свої лідерів та навіть двох легіонерів, пише 24 канал.
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Напередодні у розташування команди прибули футболісти, які виступали за збірну України у плей-офф відбору на ЧС-2022 та Лізі націй, а також два іноземні гравці – Томаш Кендзьора та Беньямін Вербич.
Натомість участь у зустрічі точно не візьме Владислав Кулач. У нападника специфічна травма, яка турбувала його й раніше. У футболіста стересовий перелом стопи.
У попередніх матчах Динамо розписало мирову з друголіговим Івердоном (1:1) та програло Лозанні (2:0). Обидва клуби представляють Швейцарію.
Сьйон – Динамо: онлайн-трансляція матчу