Світоліна відвідала Міжнародну конференцію у Лугано з питань відбудови України
Джерело:інстаграм Еліни Світоліної
Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує активно допомагати Україні у війні проти Росії. Тенісистка відвідує заходи, де підіймаються теми допомоги її рідній країні.
Світоліна допомагає Україні у війні проти ворога
4 – 5 липня швейцарське Лугано приймає Міжнародну конференцію, де підіймаються питання щодо відновлення України, яка продовжує страждати від російської агресії. Еліна Світоліна відвідала подію, яка є важливою для нашої країни.
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Нагадаємо, що Світоліна є амбасадоркою платформи UNITED24, яка об'єднує міжнародних партнерів та благодійників, що мають намір допомогти Україні.
Світоліна на конференції у Лугано / Фото з інстаграму тенісистки
Колишня перша ракетка країни виклала світлини із заходу, який присвячений Україні. Еліна коротко прокоментувала фото, а у сторіс тенісистки було видно онлайн-звернення Володимира Зеленського.
Дуже рада бути присутньою на Ukraine Recovery Conference, тут у Лугано,
– підписала Світоліна.
Світоліна у Швейцарії / Фото з інстаграму тенісистки
Війна в Україні припала на період, коли у житті Світоліної з'явилась радісна новина – Еліна чекає на первістка. У жовтні 2022 року тенісистка народить донечку. Тому Еліна має можливість максимально допомогти Україні своїм авторитетом у світі.
- Нещодавно Світоліна відвідала Вімблдон у статусі гості, де на аукціоні продала історичну ракетку та форму, у які виграла бронзову нагороду Олімпіади-2022. Усі виручені кошти відправились у Фонд Еліни, який допомагає молодим тенісистам.
- Також тенісистка відвідала благодійний вечір, де був присутній Андрій Шевченко. На поді зібрали один мільйон доларів для України. Еліна зазначала, що зробить усе від себе можливе, що допомогти Україні перемогти у війні проти Росії.