Світоліна допомагає Україні у війні проти ворога

4 – 5 липня швейцарське Лугано приймає Міжнародну конференцію, де підіймаються питання щодо відновлення України, яка продовжує страждати від російської агресії. Еліна Світоліна відвідала подію, яка є важливою для нашої країни.

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Нагадаємо, що Світоліна є амбасадоркою платформи UNITED24, яка об'єднує міжнародних партнерів та благодійників, що мають намір допомогти Україні.



Світоліна на конференції у Лугано / Фото з інстаграму тенісистки

Колишня перша ракетка країни виклала світлини із заходу, який присвячений Україні. Еліна коротко прокоментувала фото, а у сторіс тенісистки було видно онлайн-звернення Володимира Зеленського.

Дуже рада бути присутньою на Ukraine Recovery Conference, тут у Лугано,

– підписала Світоліна.



Світоліна у Швейцарії / Фото з інстаграму тенісистки

Війна в Україні припала на період, коли у житті Світоліної з'явилась радісна новина – Еліна чекає на первістка. У жовтні 2022 року тенісистка народить донечку. Тому Еліна має можливість максимально допомогти Україні своїм авторитетом у світі.