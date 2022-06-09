Світоліна: Я завжди пишалася тим, що я українка

Колишня перша ракетка України активно допомагає українському народу після початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну. Еліна Світоліна поділилась враженнями про платформу UNITED24.

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Титулована тенісистка розповіла про дзвінок у Zoom із Володимиром Зеленським. Світоліна пообіцяла зробити усе, щоб наблизити перемогу країни у війні проти ворога.

Я завжди пишалася тим, що я українка та приносила перемоги для своєї Батьківщини. Сьогодні, коли вона зіткнулася з настільки підлим, жорстоким і нещадним ворогом, я теж не осторонь. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб допомогти своїй країні виграти найважливішу битву. Цього разу – поза тенісним кортом,

– зазначила тенісистка.



Амбасадори UNITED24 / Фото з інстаграму тенісистки

"Для мене велика честь стати частиною ініціативи, яка дає людям надію, допомагає їм вижити та боротися. Українським лікарям та парамедикам, які ризикують життям, що рвуться в зони бойових дій, щоб рятувати життя, потрібні медичні засоби та сучасне обладнання. Я дуже поважаю і підтримую цю щоденну жертву, тому маю намір зосередити свою діяльність саме на цьому", – додала Еліна.

Довідка. UNITED 24 – це національний бренд України, який об'єднує міжнародних партнерів та благодійників, що мають намір допомогти нашій країні. Указ про створення такої платформи підписав Володимир Зеленський. На сайті бренду усі охочі зможуть зробити свої пожертви для підтримки України у війні проти Росії.

Нагадаємо, що першим амбасадором став колишній тренер та футболіст збірної України Андрій Шевченко. Наставник бере надзвичайно активну участь у допомозі Україні.

Світоліна відзначила, що у компанії з володарем "Золотого м'яча" зроблять усе можливе, щоб об'єднати світову спільноту навколо підтримки напрямку "Медична допомога".

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