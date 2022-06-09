Світоліна: Я завжди пишалася тим, що я українка
Колишня перша ракетка України активно допомагає українському народу після початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну. Еліна Світоліна поділилась враженнями про платформу UNITED24.
До теми Світоліна стала другим після Шевченка амбасадором платформи UNITED24
Титулована тенісистка розповіла про дзвінок у Zoom із Володимиром Зеленським. Світоліна пообіцяла зробити усе, щоб наблизити перемогу країни у війні проти ворога.
Я завжди пишалася тим, що я українка та приносила перемоги для своєї Батьківщини. Сьогодні, коли вона зіткнулася з настільки підлим, жорстоким і нещадним ворогом, я теж не осторонь. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб допомогти своїй країні виграти найважливішу битву. Цього разу – поза тенісним кортом,
– зазначила тенісистка.
Амбасадори UNITED24 / Фото з інстаграму тенісистки
"Для мене велика честь стати частиною ініціативи, яка дає людям надію, допомагає їм вижити та боротися. Українським лікарям та парамедикам, які ризикують життям, що рвуться в зони бойових дій, щоб рятувати життя, потрібні медичні засоби та сучасне обладнання. Я дуже поважаю і підтримую цю щоденну жертву, тому маю намір зосередити свою діяльність саме на цьому", – додала Еліна.
Нагадаємо, що першим амбасадором став колишній тренер та футболіст збірної України Андрій Шевченко. Наставник бере надзвичайно активну участь у допомозі Україні.
Світоліна відзначила, що у компанії з володарем "Золотого м'яча" зроблять усе можливе, щоб об'єднати світову спільноту навколо підтримки напрямку "Медична допомога".
Світоліна зробила перерву у кар'єрі
- У березні українська тенісистка повідомила про те, що на деякий час відійде від спорту. Начебто в Еліни проблеми зі спиною.
- 15 травня Світоліна повідомила усім прихильникам радісну звістку – вона вагітна. Вже у жовтні спортсменка народить на світ дівчинку.
- Цю паузу у тенісній кар'єрі Еліна використовує з користю для країни. Її фонд активно допомагає юним українським тенісистам, які вимушено покинули рідні домівки через російську агресію.
- Світоліна відвідує благодійні вечори та влаштовує їх сама, віддавала свої призові з турнірів на потреби ЗСУ.
- Також тенісистка відкрито розкритикувала мовчання своїх "колег по цеху" з Росії та Білорусі, які ніяк не коментують агресію їх рідних країн у бік України.
- Еліна створила благодійний фонд, який підтримую молодих наших тенісистів.
- На жаль, Світоліна втратила звання першої ракетки України. Це сталось вперше з 2013 року. Тепер нею стала Ангеліна Калініна.