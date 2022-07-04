Свитолина помогает Украине в войне против врага
4 – 5 июля швейцарское Лугано принимает Международную конференцию, где поднимаются вопросы восстановления Украины, которая продолжает страдать от российской агрессии. Элина Свитолина посетила событие, важное для нашей страны.
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Напомним, что Свитолина является послом платформы UNITED24, объединяющей международных партнеров и благотворителей, которые намерены помочь Украине.
Свитолина на конференции в Лугано / Фото из инстаграмма теннисистки
Бывшая первая ракетка страны выложила фотографии с мероприятия, посвященного Украине. Элина коротко прокомментировала фото, а у теннисистки было видно онлайн-обращение Владимира Зеленского.
Очень рада присутствовать на Ukraine Recovery Conference, здесь в Лугано,
– подписала Свитолина.
Свитолина в Швейцарии / Фото из инстаграмма теннисистки
Война в Украине пришлась на период, когда в жизни Светолиной появилась радостная новость – Элина ждет первенца. В октябре 2022 года теннисистка родит дочь. Поэтому у Елины есть возможность максимально помочь Украине своим авторитетом в мире.
- Недавно Свитолина посетила Уимблдон в статусе гости, где на аукционе продала историческую ракетку и форму, в которых выиграла бронзовую награду Олимпиады-2022. Все вырученные средства отправились в Фонд Элины, помогающий молодым теннисистам.
- Также теннисистка посетила благотворительный вечер, где присутствовал Андрей Шевченко. На событии собрали один миллион долларов для Украины. Элина отмечала, что сделает все возможное, что помочь Украине победить в войне против России.