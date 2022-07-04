Свитолина помогает Украине в войне против врага

4 – 5 июля швейцарское Лугано принимает Международную конференцию, где поднимаются вопросы восстановления Украины, которая продолжает страдать от российской агрессии. Элина Свитолина посетила событие, важное для нашей страны.

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Напомним, что Свитолина является послом платформы UNITED24, объединяющей международных партнеров и благотворителей, которые намерены помочь Украине.



Свитолина на конференции в Лугано / Фото из инстаграмма теннисистки

Бывшая первая ракетка страны выложила фотографии с мероприятия, посвященного Украине. Элина коротко прокомментировала фото, а у теннисистки было видно онлайн-обращение Владимира Зеленского.

Очень рада присутствовать на Ukraine Recovery Conference, здесь в Лугано,

– подписала Свитолина.



Свитолина в Швейцарии / Фото из инстаграмма теннисистки

Война в Украине пришлась на период, когда в жизни Светолиной появилась радостная новость – Элина ждет первенца. В октябре 2022 года теннисистка родит дочь. Поэтому у Елины есть возможность максимально помочь Украине своим авторитетом в мире.