Сім'я Світоліної чекає на поповнення

Чудову звістку про народження первістка сім'я професійних тенісистів повідомила у своїх соцмережах. Вже у жовтні 2022 року у родині Еліни Світоліної буде поповнення.

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Перша ракетка України розкрила стать дитини. В Еліни народиться донечка. Бронзова призерка Олімпіади-2020 виклала зворушливе фото з чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом, який мило обіймає живіт коханої.

З серцем, сповненим любові та щастя, ми раді оголосити про те, що ми чекаємо народження доньки у жовтні,

– написала українка.

У коментарях під світлиною українські спортсмени почали вітати свою "колегу по цеху". Легкоатлетки Юлія Левченко, Вікторія Ткачук та борець Жан Беленюк були одними із перших, хто привітав Еліну з майбутнім поповненням.

Наприкінці березня Світоліна оголосила про перерву у сезоні через проблеми зі спиною.

Цікаво! Незабаром Світоліна може втратити статус першої ракетки України. Через пропуск турнірів Еліна опуститься у рейтингу. Це звання може отримати Ангеліна Калініна, яка у рейтингу WTA йде на 36-му місці. Натомість Еліна – 27-ма.

Еліна Світоліна допомагає Україні