Історичні речі від тенісистки
Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна взяла участь у благодійному аукціоні перед стартом Вімблдону-2022. Українка виставила свою ракетку та форму, у якій зіграла в бронзовому фіналі Олімпійських ігор-2020 у Токіо. Ці речі стали пам'ятними для Еліни через те, що саме у них вона принесла історичну олімпійську медаль для України з тенісу.
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Нагадаємо, що Світоліна переграла представницю Казахстану Єлену Рибакіну у боротьбі за олімпійську бронзу. Усі виручені за аукціон у Фехгемі підуть на рахунок Фонду української тенісистки.
Аукціон від Світоліної / Фото з інстаграму OUTSIDE THE BALL
У 2022 році Світоліна приїхала на Вімблдон у статусі уболівальниці та гості. Еліна пропускає сезон через вагітність. Тому поза тенісний час вона витрачає на допомогу Україні.
Нагадаємо, що Вімблдон-2022 стане історичним. У турніру забрали рейтингові очки через відсторонення російських та білоруських тенісистів.
Ще один аукціон
Сергій Стаховський майже одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну повернувся до рідної країни, щоб стати на її захист. Також колишній тенісист допомагає фінансово та гуманітарно.
Цього разу спортсмен продав на аукціоні у Братиславі (Словаччина) свою ракетку, у якій провів останній матч за збірну України. За неї віддали 12 тисяч євро, які були переведені на рахунку Фонду Госпітальєрів України.
Стаховський продав ракетку / Фото з твітеру екстенісиста
Нещодавно Стаховський у компанії теж колишнього українського тенісиста Олександра Долгополова з'їздили на передову, щоб передати нашим хлопцям необхідну допомогу.