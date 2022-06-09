Шевченка підтримали українські зіркові тенісисти

У Лондон до Шевченка завітали Еліна Світоліна та Сергій Стаховський. Також захід відвідали й інші представники футбольної спільноти: Джон Террі, Петро Чех, Джеймі Каррагер та Гарі Лінекер.

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Екстренер національної команди розповів про благодійну вечерю.

"Цей благодійний вечір пройшов дуже добре. Мені було приємно, що підтримати мене приїхали наші українські зірки – Сергій Стаховський та Еліна Світоліна. Також були представники футбольної Англії Джон Террі, Петро Чех, Джеймі Каррагер та Гарі Лінекер.

Вечір пройшов дуже добре. На стадіоні для крикету було організовано лотрум. Це значуще місце для Великої Британії, там проводиться багато заходів.

Було дуже багато лотів, у тому числі онлайн. Були лоти, пов'язані з грою в гольф, були лоти відвідин концертів. Був навіть лот – гра на стадіоні "Уемблі". Він припускає, що можна взяти дві команди та провести матч на цій арені", – зазначив українець.

Також Шевченко розповів про власний лот.

Був лот і від мене – кілька матчів у гольф. Я або підтримаю, або братиму участь у грі, або буду тренером. В одній із команд буде Террі (тренером чи гравцем), а в іншій – я,

– сказав фахівець.

За словами Андрія Шевченка, під час благодійного аукціону вдалося зібрати близько 1 мільйона доларів.

Амбасадори UNITED24

Андрій Шевченко став першим амбасадором UNITED 24. У травні колишній наставник збірної України особисто зустрівся з Володимиром Зеленським у Києві. Тепер його місія – розповідати світу про те, що відбувається в Україні.

До компанії легендарного футболіста доєдналася Еліна Світоліна. Тенісистка також стала амбасадоркою UNITED 24.

Довідка. UNITED 24 – це національний бренд України, який має об'єднувати міжнародних партнерів та благодійників, що хочуть допомогти нашій країні. Указ про створення такої платформи підписав Зеленський. Тепер на сайті бренду люди з усього світу можуть жертвувати гроші для підтримки України у війні проти Росії.