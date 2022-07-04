Росіяни та білоруси можуть змагатися лише вдома

Про це 24 каналу розповів заслужений тренер України, майстер спорту міжнародного класу Антон Нікулін. Він пояснив, що спортсмени завжди були та залишаються лідерами суспільної думки.

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Вони мають величезний вплив на соціум, а тому мали б показувати свою позицію. На думку Нікуліна, якби кожен спортсмен був проти війни та публічно демонстрував свою позицію, це могло б вплинути на керівництво Росії та його дії у цій війні.

Натомість вони сидять, нічого не говорять і якщо так, то дикунам не місце в спорті,

– каже заслужений тренер України.

Виключення з усіх змагань для російських та білоруських спортсменів стало справді серйозним ударом. Нікулін зауважив, що деякі федерації, до виконкомів яких входять росіяни, роблять спроби повернути спортсменів на змагання. Однак у них нічого не виходить.

Майстер спорту підкреслив, що на противагу усі українські атлети тримають жорстку позицію. Перший час, коли вони ще могли зустрітися з російськими та білоруськими суперниками на заходах, українські спортсмени відмовлялися з ними змагатися.

Зараз без представників країни-агресорки та її сателіта українці почуваються на змаганнях значно комфортніше. Як пояснив Нікулін, це не пов'язано з конкуренцією, бо її українські атлети не бояться. Однак незрозуміло як вони могли б відреагувати, якби, до прикладу, хтось з суперників з'явився у футболці з літерою Z. А такі та подібні випадки точно мали б місце, адже росіяни – ще ті провокатори.

Цих спортсменів не має бути на міжнародній арені

Заслужений тренер України також сказав, що дуже важливою є позиція Міжнародного олімпійського комітету і в питанні виключення росіян та білорусів зі складу міжнародних спортивних федерацій. За його словами, якщо вона буде чіткою та твердою, федерації будуть змушені повиключати російських та білоруських спортсменів. Це важливо, адже для кожного виду спорту викинути спортсмена з топу хоча б на один сезон – це однозначне падіння в плані спортивних результатів.

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Крім того, майстер спорту вважає, що цим спортсменам не варто дозволяти виступати навіть під білим прапором, себто представляючи лише себе, а не свою країну.

Я за повну їхню відсутність на міжнародній арені. Я не хочу, щоб вони виступали ні під яким соусом. Вони мають бути виключені з всіх міжнародних організацій. Це позиція багатьох спортивних чиновників,

– констатував Нікулін.

Спорт ніколи не був поза політикою

Антон Нікулін переконаний, що спорт ніколи не був поза політикою. Навіть навпаки, він є частиною політики.

Через те, що спорт є єднальним фактором та інструментом, тобто об'єднує людей різних соціальних статусів, віросповідань, політичних поглядів, він здатен суттєво впливати на соціум. Відтак, політика завжди буде присутньою у спорті.

Тренер вважає, що це потрібно чітко розуміти всім нашим спортсменам. Вони мають поводитися правильно, а для цього міністерство спорту повинне надати їм необхідні інструкції – що робити можна, а що ні.

Заслужений тренер Антон Нікулін про російських та білоруських спортсменів на міжнародних змаганнях: дивіться відео