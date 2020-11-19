Абсолютний чемпіон у важкій вазі Майк Тайсон пригадав скандальний поєдинок проти Евандера Холіфілда. У якому американець вкусив за вухо свого земляка та отримав дискваліфікацію.

У далекому 1997 році Майк Тайсон провів бій проти Евандера Холіфілда. Для "Залізного Майка" цей бій складався не найкраще, тому американець вирішив вдатись до несподіваних дій, повідомляє Fox News.

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Скандальний поєдинок

Холіфілд декілька разів головою вдаряв суперника. У третьому раунді терпець Майка увірвався і він у відповідь відкусив Евандеру шматок вуха. Бій завершився перемогою Холіфілда після дискваліфікації його суперника.

Тепер Майк перед виставковим боєм проти Роя Джонса пригадав цю сутичку з земляком: "Я в той момент був у нестямі від злості. Він постійно бив мене головою і таке інше. Я втратив самосвідомість. План на бій вилетів з голови".

Тайсон не виключає можливості, що зможе повторити ще раз такі дії під час сутички.

Повторити? Ні, сподіваюся, що ніколи більше. Але не виключаю, що я все ж міг це повторити і ще раз. Якби Холіфілд знову продовжував робити все те ж саме, за що отримав, я б знову його вкусив,

– заявив Майк.

Тайсон – Джонс: головне про бій

Майк Тайсон і Рой Джонс зустрінуться 28 листопада. Колишні боксери проведуть виставковий 8-раундовий бій.

Спершу поєдинок мав відбутись ще 12 вересня. Але Тайсон наполіг, щоб сутичка відбулась дещо пізніше. Його команда була впевнена, що зміщення термінів бою може привернути більше уваги до поєдинку.

Під питанням залишається процес допінг-тестування ветеранів та наявності уболівальників на трибунах.

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