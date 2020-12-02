Легенда світового боксу Евандер Холіфілд вимагає поєдинку з Майком Тайсоном. 58-річний американський боксер кинув виклик Тайсону, який повернувся у бокс.

Евандер Холіфілд заявив про готовність побитися з Майком Тайсоном і просить того прийняти виклик. Про це повідомляє BoxingScene.

До теми Бій Тайсон – Джонс завершився нічиєю

Холіфілд намагався домовитися про зустріч з Тайсоном, однак той вибрав Роя Джонса. За словами Холіфілда, він не отримав чіткого пояснення, чому Тайсон відмовився провести з ним бій.

Моя сторона намагалася провести поєдинок, але не отримала нічого, крім відмовок. Тепер я розумію, чому він хотів влаштувати бій, перш ніж думати про бокс зі мною. Рой Джонс був хорошим суперником для Майка, але поєдинок зі мною був би великою подією. Єдиний бій, який хтось хоче бачити, це між нами,

– сказав Холіфілд.

Він додав, що немає жодної причини, чому поєдинок Холіфілд – Тайсон не має відбутися.

Разом з тим, Холіфілд закликав Тайсона підписати контракт на бій та не шукати відмовок.

Більше ніяких відмовок. Цей бій повинен відбутися заради нашої спадщини. У суботу після бою з Джонсом ти сказав, що готовий битися зі мною, тоді підпиши контракт і виходь в ринг, Тайсон. Світ в очікуванні, і зараз все залежить тільки від тебе. Я готовий!,

– резюмував Холіфілд.

Чому бій Холіфілд – Тайсон цікавий

Свого часу боксери провели два яскраві бої. Двічі перемогу святкував Холіфілд, який ставав абсолютним чемпіон світу у першій важкій і важкій вазі.

Друга зустріч боксерів завершилася скандальною дискваліфікацією Тайсона за знаменитий укус. "Залізний Майк" відкусив Холіфілду шмат вуха.

Варте уваги Оточуйте себе величчю: Холіфілд про тренування з Володимиром Кличком

Холіфілд оголосив про повернення у ринг після ідентичної заяви Тайсона. Та Майк вже встиг провести бій.

Слід зазначити, що у тренувальний табір Холіфілда входить легенда світового боксу українець Володимир Кличко.