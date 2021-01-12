Евандер Холіфілд проти Майка Тайсона можуть знову зустрітись на одному ринзі. Такий виставковий бій міг стати "вишенькою на торті" для боксерського 2021-го року.

Евандер Холіфілд заговорив про бій з Майком Тайсоном у інтерв'ю The Sun. Американець не проти знову перемогти свого суперника.

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Бажання Холіфілда

Як заявив Евандер, сторони вже розпочали перемовини щодо організації яскравого виставкового поєдинку. Хороша форма легенд боксу робить цей бій ще більш реальним. 58-річний Холіфілд ще раніше намагався провести сутичку, але "Залізний Майк" обрав Роя Джонса.

Я готовий до цієї сутички, знаю, що вона обов'язково відбудеться. Проблем з фізичною формою немає, відчуваю себе відмінно. Впевнений, якщо Майк погодиться на нашу зустріч, то цей бій принесе 200 мільйонів доларів. Фанати побачать епічну битву, серйозно вам кажу. Я буду щасливий, якщо Тайсон буде боксувати зі мною,

– сказав Холіфілд.

Раніше сам "Залізний Майк" пригадував поєдинок з Холіфілдом. Він гучно заявив, що хотів би ще раз відкусити вухо суперника.

У далекому 1997 році боксери вийшли на ринг один проти одного. Ця сутичка завершилась скандалом. Холіфілд декілька разів головою вдаряв суперника. Такі дії увірвали терпець Майка у третьому раунді, у відповідь Тайсон відкусив Евандеру шматок вуха. Бій завершився перемогою Холіфілда після дискваліфікації його суперника.

Цікаво, що Евандер не єдиний, хто говорив про своє бажання провести бій з Тайсоном. Раніше колишній чемпіон світу Бастер Дуглас, який завдав першої поразки Майку, заявив, що хоче вийти на ринг ще раз. Він готовий дозволити американцю взяти у нього реванш.