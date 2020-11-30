У ніч з 28 на 29 листопада відбувся бій між Майком Тайсоном та Роєм Джонсом-молодшим. Останній поділився враженнями від поєдинку.

Після усіх восьми раундів судді зафіксувала нічию, яка неабияк розлютила боксерів. Як повідомляє видання Boxing Scene, Джонс був вражений витривалістю земляка.

Як це було Бій Тайсон – Джонс завершився нічиєю: розлючений Майк зі скандалом покинув ринг

Думка Джонса

"Мене здивувала міцність Тайсона, він зміг пройти всі 8 раундів. Він може вийти проти будь-якого суперника. Якщо Майк включиться, то у всіх виникнуть проблеми. Він може робити на ринзі все, що захоче", – сказав Рой.

На думку Джонса-молодшого, йому краще вдавалось контролювати хід поєдинку, тому вважає, що перемогу судді повинні були віддати саме йому. Але й проти нічиєї він немає нічого проти.

Я щасливий викреслити із свого списку бажань бій з Тайсоном. Все болить, такий поєдинок з Майком сильно вимотує. Гадаю, я найбільше відчув його аперкот. Моя щелепа ще досі шокована,

– заявив американець.