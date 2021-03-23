Тайсон відмовився від шаленого гонорару за третій бій з Холіфілдом
Виставковий поєдинок двох легендарних у минулому боксерів, колишніх абсолютних чемпіонів світу в суперважкій вазі Майка Тайсона і Евандера Холіфілда найближчим часом не відбудеться.
Джерело:MMA Fighting
Про це заявили представники команди Холіфілда, зазначивши, що "Залізний Майк" відмовився від гонорару в 25 мільйонів доларів за участь в бою.
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"Ми думали, що угода була вже в кишені, але все швидко розсипалося на частини, коли люди Тайсона відкинули всі пропозиції. Ми сумлінно вели переговори, а потім виявилося, що ми лише даремно витратили час", – сказав Кріс Лоуренс, менеджер Холіфілда.
Що відомо про бій Тайсон – Холіфілд
- Боксери вже раніше двічі виходили на ринг один проти одного у 1996 та 1997 роках. В обох випадках перемогу святкував Холіфілд, тому для Тайсона це ще одна спроба взяти реванш.
- Сам Майк пригадуючи поєдинок заявляв, що хотів би ще раз відкусити вухо суперника. Такий скандальний інцидент стався у 1997 році. Холіфілд декілька разів головою вдаряв суперника. Такі дії увірвали терпець Тайсона. У третьому раунді у відповідь Майк відкусив Евандеру шматок вуха. Бій завершився перемогою Холіфілда після дискваліфікації його суперника.
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