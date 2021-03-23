Виставковий поєдинок двох легендарних у минулому боксерів, колишніх абсолютних чемпіонів світу в суперважкій вазі Майка Тайсона і Евандера Холіфілда найближчим часом не відбудеться.

Про це заявили представники команди Холіфілда, зазначивши, що "Залізний Майк" відмовився від гонорару в 25 мільйонів доларів за участь в бою.

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"Ми думали, що угода була вже в кишені, але все швидко розсипалося на частини, коли люди Тайсона відкинули всі пропозиції. Ми сумлінно вели переговори, а потім виявилося, що ми лише даремно витратили час", – сказав Кріс Лоуренс, менеджер Холіфілда.

Що відомо про бій Тайсон – Холіфілд