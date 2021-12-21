Суперник Берінчика з Росії вражений теплим прийомом від українців
Джерело:інстаграм boxing911.official
Іса Чанієв не забрав титул Дениса Берінчика, але добре "розквасив" обличчя українця. Російський боксер похвалив українських уболівальників та країну після теплого прийому.
Чанієв: У такій гостинній країні я ще не був
Боксери провели на ринзі повний бій, у якому було багато крові. Російський боксер не став на заваді переможній серії Дениса Берінчика. Українець вшосте захистив титул WBO InternationaІ.
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Іса Чанієв прокоментував теплий прийом від українських фанатів. Чанієв вперше боксував у столиці України. Росіянин залишився приємно вражений таким хорошим ставленням українців. Він не очікував, що у Києві матиме велику підтримку.
Боксер із Росії похвалив Україну та її громадян.
У такій гостинній країні і місті я ще ніколи не був. До мене підходили та робили фото, самі українці говорили, що уболівають за мене. До цього, коли я приїхав в Україну вони мені писали, що підтримують мене. Дуже гостинна країна та місто, я був у шоці. Не очікував такого,
– сказав російський боксер.
Криваве місиво у Києві
- Берінчик здобув свою 16-ту перемогу у професіоналах. Цього разу за рішенням суддівських записок.
- Вже за доброю традицією вихід українця на ринг був дуже яскравим. Боксер виїхав до рингу на машині.
- Після тріумфального поєдинку Денис зробив великий стрибок у рейтингу BoxRec.
- Поєдинок відвідала дружина Берінчика, яка після 5-го раунду не стримала сліз, коли Денису розбили ніс.
- Після перемоги Берінчик заговорив про грандіозні плани – титул чемпіона світу у легкій вазі.