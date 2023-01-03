Це далеко не 100 мільйонів: скільки Арсенал запропонував Шахтарю за Мудрика
Джерело:твітер
Арсенал зробив другу пропозицію Шахтарю по Михайлу Мудрику. Лондонський клуб висунув покращені умови трансферу лівого вінгера.
Спершу ЗМІ приховували інформацію про фінансову частину пропозиції. Лише зазначалось, що вона є кращою за попередню, яка не сподобалась Шахтарю. Нагадаємо, що Арсенал пропонував "гірникам" 40 мільйонів євро плюс 20 мільйонів бонусами.
До теми Арсенал зробив покращену пропозицію Шахтарю по Мудрику
Арсенал покращені умови пропозиції
Журналіст Бен Якобс стверджує, що "каноніри" запропонували українському клубу 70 мільйонів євро, включаючи у цю суму бонуси. В Арсеналі впевнені, що Шахтар продасть Мудрика за менше, як 100 мільйонів, про які так часто говорять в українському клубі.
Раніше повідомлялось, що Мудрик вже має певні домовленості з лідером АПЛ та навіть контактував із головним тренером "канонірів" Мікелем Артетою.Важливо! Портал Transfermarkt оцінює вартість Мудрика у 40 мільйонів євро. Така сума зробила Михайла найдорожчим гравцем в історії УПЛ.
Мудрик може опинитись у Лондоні
- Михайла вже давно сватають в Арсенал, який пильно стежить за лівим вінгером. "Каноніри" хочуть підсилити свою команду ще до кінця січня 2023 року, адже впевнені, що клуб може оформити своє перше чемпіонство з 2004 року.
- Мудрик може у цьому допомогти лондонському клубу. Якщо футболіст мріє продовжити кар'єру в Арсеналі, то домовитись із Шахтарем буде не так легко. "Гірники" хочуть отримати за свого вихованця близько 100 мільйонів євро.
- Фанати Арсенала вже взялись давати пораду своєму клубу у питанні, як підписати Мудрика.
- Сам футболіст відреагував на інформацію про його можливий перехід у лондонський клуб.
- Також у ЗМІ фігурувала інформація про інтерес до Мудрика зі сторони Челсі.
- Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін натякав, що трансфер Мудрика в Арсенал може зірватись, якщо "каноніри" не запропонують бажаної суми.