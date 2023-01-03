Це далеко не 100 мільйонів: скільки Арсенал запропонував Шахтарю за Мудрика

Арсенал зробив другу пропозицію Шахтарю по Михайлу Мудрику. Лондонський клуб висунув покращені умови трансферу лівого вінгера.

Спершу ЗМІ приховували інформацію про фінансову частину пропозиції. Лише зазначалось, що вона є кращою за попередню, яка не сподобалась Шахтарю. Нагадаємо, що Арсенал пропонував "гірникам" 40 мільйонів євро плюс 20 мільйонів бонусами.

До теми Арсенал зробив покращену пропозицію Шахтарю по Мудрику

Арсенал покращені умови пропозиції

Журналіст Бен Якобс стверджує, що "каноніри" запропонували українському клубу 70 мільйонів євро, включаючи у цю суму бонуси. В Арсеналі впевнені, що Шахтар продасть Мудрика за менше, як 100 мільйонів, про які так часто говорять в українському клубі.

Раніше повідомлялось, що Мудрик вже має певні домовленості з лідером АПЛ та навіть контактував із головним тренером "канонірів" Мікелем Артетою.

Мудрик може опинитись у Лондоні